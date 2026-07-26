В Раменском загорелись частный дом и магазин

В частном доме на Народной улице в Раменском разгорелся пожар, огонь перекинулся на вплотную пристроенный двухэтажный магазин. Об этом сообщила пресс-службе МЧС по Подмосковью.

Пожарные локализовали возгорание на площади 1170 квадратных метров. В 8:20 они ликвидировали открытое горение. Для тушения пожара привлекли 58 специалистов и 15 единиц техники.

«Данных о пострадавших не поступало», — добавили в пресс-службе.

Ранее крупный пожар вспыхнул на складах в Автомобильном проезде на юго-востоке Москвы. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, для тушения к месту ЧП направили 20 человек и пять единиц спецтехники. Причины пожара устанавливаются, информация о пострадавших не поступала.