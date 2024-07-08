Спасатели потушили лесной пожар в бухте Инал

МЧС: огнеборцы ликвидировали пожар в бухте Инал в Краснодарском крае

Фото: Пресс-служба МЧС

Огнеборцы ликвидировали масштабный лесной пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Для тушения пожара спасатели использовали 12 единиц техники и вертолет Ка-32, который сбросил более 150 кубических метров воды. Площадь возгорания составила порядка 1,2 гектара. Пожар зафиксировали в Джубгском и Лермонтовском участковых лесничествах.

По информации Telegram-канала Mash, огонь мог разгореться из-за туристов. По мнению авторов, путешественники выпустили три сигнальные ракеты, две из которых упали в море, а третья подожгла сухую траву. Из-за пожара из находящихся рядом баз отдыха эвакуировали людей.

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