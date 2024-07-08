Пожар в бухте Инал под Геленджиком локализовали

В Краснодарском крае в Туапсинском районе удалось локализовать природный пожар на территории 1,2 гектара. Об этом сообщили представители оперштаба региона.

Сухая трава полыхала в Джубгском лесничестве и Лермонтовском участковом лесничестве.

На тушение пожара прибыли 79 специалистов РСЧС на 12 спецавтомобилях. Кроме того, огонь ликвидировали при помощи авиации МЧС. В частности, с вертолета Ка-32 сбросили свыше 150 кубометров воды. Угрозы распространения пожара на частные дома не было.

В воскресенье огонь охватил около трех тысяч квадратных метров сухой травы в бухте Инал. Однако вскоре площадь пожара достигла шести тысяч «квадратов». Людей из ближайших баз отдыха увезли в безопасное место.

Причиной природного пожара могли стать туристы, выпустившие три сигнальные ракеты.