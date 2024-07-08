Базы отдыха начали эвакуировать из-за сильного пожара в Краснодарском крае

Площадь пожара в бухте Инал на Кубани достигла шести тысяч квадратных метров. Из ближайших баз отдыха эвакуировали всех людей, сообщил в Telegram-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.

«Сегодня в 21:10 по московскому времени диспетчер принял информацию о возгорании на горе на первом участке Центрального пляжа Бухты Инал. <…> Проводим эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха», — написал он.

Бойко отметил, что тушением пожара занимаются 65 человек и девять единиц техники. Пожар в бухте Инал в Туапсинском районе произошел из-за загоревшейся сухой растительности. По информации МЧС, угрозы частным домовладениям нет

По данным Telegram-канала Mash, лес загорелся из-за действий туристов. Они выпустили три сигнальные ракеты. Одна из них приземлилась в лесу. Очевидцы сообщили, что пожар продолжает распространяться.