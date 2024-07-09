Спасатели потушили крупный пожар в торговом здании в Краснодарском крае
МЧС: спасатели ликвидировали возгорание в здании в Динском районе Кубани
Огнеборцы потушили крупный пожар, вспыхнувший в торговом здании в Динском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.
Площадь возгорания составила порядка 1,6 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, в пожаре никто не пострадал. В ликвидации возгорания приняли участие 28 спасателей.
Причиной пожара могло стать короткое замыкание в плафоне освещения. МЧС опубликовало кадры с места ЧП. В пресс-службе указали, что пожар вспыхнул утром в станице Васюринской.
Ранее в регионе загорелась трава в бухте Инал в Туапсинском районе. Площадь пожара увеличилась до 1,2 гектара, для тушения МЧС использовало вертолет. Он сбросил на огонь 150 кубических метров воды.