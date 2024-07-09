В Краснодарском крае произошел крупный пожар в торговом здании

В Динском районе загорелось торговое здание на 1600 квадратных метрах

В Динском районе Краснодарского края загорелось торговое здание. Пожарные оценили площадь горения в 1600 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Пожар уже локализовали 28 специалистов, работает девять единиц техники», — сообщили в министерстве.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание в плафоне освещения.

Местное управление МЧС уточнило, что пожар произошел в станице Васюринской и начался около девяти часов утра.

Накануне в Туапсинском районе того же Краснодарского края произошел масштабный лесной пожар в бухте Инал. Площадь возгорания составила более 12 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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