Спасатели оценят последствия взрыва в многоэтажке в Москве

Shot: специалисты оценят угрозу обрушений в многоэтажке в Москве после взрыва

Специалисты оценят обстановку в многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве, где вчера вечером прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

От квартиры в эпицентре на девятом этаже почти ничего не осталось. Также серьезные повреждения получили соседние квартиры.

На месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб. Специалисты определят, есть ли угроза обрушений и можно ли людям вернуться в свои квартиры.

В результате ЧП погибли два человека, их тела эвакуировали примерно в 04:56. Также шестеро жильцов пострадали. Людей из соседних подъездов отправили в пункты временного размещения.

Ранее местная жительница рассказала о первых минутах после происшествия. Ее квартира находится через три подъезда от эпицентра событий. Когда прогремел взрыв, в помещении задрожали стены. Из окон соседнего подъезда доносились крики о помощи.