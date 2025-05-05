«Кричала жутко женщина». Очевидица рассказала страшные подробности о взрыве в Москве

Москвичка рассказала о криках и взрыве в доме на улице Генерала Тюленева

Фото: 360.ru

Местная жительница рассказала о первых мгновениях после взрыва в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Юго-Западном округе Москвы. По ее словам, сразу после громкого хлопка в ее квартире задрожали стены, а из окон соседнего подъезда доносились крики о помощи, сообщил Telegram-канал Shot.

В момент происшествия женщина находилась дома с дочерью. Она живет в квартире через три подъезда от места взрыва, его мощность была такова, что в помещении задрожала стена.

После этого женщина и ее семья вышли на улицу и застали начало пожара. Квартира горела на девятом этаже.

«Кричала жутко женщина из окна, спасите ребенка, у меня ребенок умирает, спасите ребенка.  <…> Она так кричала, я никогда этого не забуду», — добавила очевидица.

Взрыв в доме на юго-западе Москвы прогремел вечером в воскресенье, 4 мая. Погибли два человека, пострадали пятеро. Всех жильцов многоэтажки эвакуировали.

Начавшийся после взрыва пожар удалось оперативно потушить. Причины происшествия власти пока не называли. По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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