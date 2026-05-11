Спасатели освободили тюленя, запутавшегося в рыболовной сети на Балтике

Спасатели освободили тюленя, запутавшегося в рыболовной сети в районе Балтийской косы. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Калининградской области.

Сигнал поступил от оператора «Системы-112». Прибывшие спасатели аккуратно сняли сеть с шеи животного, а ветеринары осмотрели его и убедились, что тюлень не пострадал. После этого ластоногого отпустили на волю.

Ранее на Гавайях задержали 37-летнего мужчину, который бросался камнями в недавно родившую самку тюленя-монаха, относящегося к охраняемым видам. Задержанный отказался давать какие-либо показания. Материалы по его делу передали федеральным властям США.

А в Приморском крае в конце марта спасли молодую самку тюленя, проглотившую пакетик с краской. В этом регионе подобные истории не редкость — по словам сотрудников реабилитационного центра, местные жители часто «свинячат» в море.