На Гавайях задержали мужчину, бросавшего камни в охраняемого тюленя

На Гавайях задержали 37-летнего мужчину, которого заподозрили в жестоком обращении с охраняемым тюленем-монахом. О случившемся сообщил телеканал Hawaii News Now .

У побережья Лахайны на острове Мауи мужчина бросал камни в самку тюленя по кличке Кайви, которая незадолго до этого родила детеныша. Животное в тот момент находилось под наблюдением специалистов за временным защитным ограждением.

Сообщение о жестоком обращении поступило в полицию 5 мая. Подозреваемого нашли по описаниям очевидцев, после задержания он отказался давать показания.

Материалы проверки уже передали федеральным властям США, поскольку гавайский тюлень-монах относится к охраняемым видам. Власти напомнили, что вмешательство в жизнь животных в период появления потомства создает угрозу и для самки, и для детеныша.

