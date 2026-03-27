В бухте Триозерье в Приморском крае спасли молодую самку тюленя, наевшуюся краски. Об этом сообщила 360.ru девушка, нашедшая животное на берегу.

Сначала она подумала, что тюлениха просто греется, однако затем поняла, что с ней что-то не так.

«Она не уходила в воду, даже когда мы были очень близко. Отправили фото в центр [„Тюлень“], и там уже сказали, что ее нужно забирать», — добавила собеседница 360.ru.

Сейчас организм животного обрабатывают силикагелем и промывают почки. После выздоровления тюлениху выпустят на волю.

В реабилитационном центре рассказали 360.ru, что часто сталкиваются с такими ситуациями. По их версии, тюлень мог принять пакетик с краской за медузу.

«Дно наше — это помойка. <… > Маленькие тюлени не питаются рыбой. Когда они начинают питаться самостоятельно, едят то, что найдут на дне. Это рачки, крабики, моллюски, медузы… Да и взрослые тюлени их могут ловить и есть. Поэтому они очень часто едят всякую погань, которую сбросили с катеров, с лодок, рыбаки утопили, еще кто-нибудь. Люди очень сильно свинячат», — рассказали там.

