Автомобиль упал в Москву-реку в районе Лужнецкой набережной

Источник 360.ru: в Москву-реку около Фрунзенской набережной рухнула машина

Днем 4 января в Москву-реку упал автомобиль. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

Информация о пострадавших уточняется, на месте работают оперативные службы. Водолазы обнаружили затонувший автомобиль, идут работы по его подъему на поверхность.

ЧП произошло в районе универсального спортивного зала «Дружба» на Лужнецкой набережной.

«По предварительной информации, на Лужнецкой набережной автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду. Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП», — заявили в ведомстве.

В октябре легковушка пробила ограждение и упала в Москву-реку на набережной Тараса Шевченко.