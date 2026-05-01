Спасатели обнаружили три тела в квартире после пожара в Выборге

После пожара в квартире многоэтажного дома в Выборге нашли три тела. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленобласти.

По факту обнаружения тел возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Пожар разгорелся в одной из квартир дома по улице Мира. Внутри спасатели нашли тела двух мужчин 36 и 47 лет и 36-летней женщины. Предварительно, они умерли из-за отравления угарным газом.

На место ЧП прибыли представители СК и полиции. Следователи назначили судебно-медицинскую, пожаротехническую и иные экспертизы.

Ранее мощный пожар вспыхнул в поселке Дубинино в Шарыповском округе Красноярского края. Огонь охватил квартиру в трехэтажном доме, жертвами ЧП стали трое детей. Возможной причиной пожара назвали короткое замыкание телевизора.

Мать погибших детей задержали. Пожар произошел, когда она ходила в магазин за продуктами, оставив троих спящих сыновей без присмотра.