Мать троих детей, погибших в пожаре в Красноярском крае, задержали
СК: мать троих детей, погибших в пожаре в поселке Дубинино, задержали
В Шарыповском муниципальном округе задержали 25-летнюю мать троих малолетних детей, погибших при пожаре. Об этом сообщили пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Все случилось утром 30 апреля в поселке Дубинино. Женщина ушла в магазин за продуктами, оставив троих спящих сыновей без присмотра.
По дороге она встретила знакомую, с которой решила выпить спиртного. Когда женщина вернулась домой, пожарные уже тушили квартиру.
Все трое детей погибли в огне. Женщину задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Следователи продолжают работать на месте, собирая все доказательства.
Ранее в Благовещенске при пожаре в многоквартирном доме погибли три человека, в том числе ребенок. Из соседних квартир огнеборцы спасли 13 человек.