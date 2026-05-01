Мать троих детей, погибших в пожаре в Красноярском крае, задержали

СК: мать троих детей, погибших в пожаре в поселке Дубинино, задержали

В Шарыповском муниципальном округе задержали 25-летнюю мать троих малолетних детей, погибших при пожаре. Об этом сообщили пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Все случилось утром 30 апреля в поселке Дубинино. Женщина ушла в магазин за продуктами, оставив троих спящих сыновей без присмотра.

По дороге она встретила знакомую, с которой решила выпить спиртного. Когда женщина вернулась домой, пожарные уже тушили квартиру.

Все трое детей погибли в огне. Женщину задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи продолжают работать на месте, собирая все доказательства.

Ранее в Благовещенске при пожаре в многоквартирном доме погибли три человека, в том числе ребенок. Из соседних квартир огнеборцы спасли 13 человек.