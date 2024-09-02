Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при крушении Ми-8

МЧС: на Камчатке нашли тело 18-й жертвы крушения вертолета Ми-8

Фото: РИА «Новости»

Участники поисковой операции на Камчатке нашли тело 18-го погибшего при крушении вертолета Ми-8 из 22-х находившихся на борту. Об этом сообщило МЧС России.

«На Камчатке спасатели МЧС России обнаружили еще одно тело. Поиски четырех человек и черного ящика продолжаются», — объявила пресс-служба.

Работы в окрестностях горного массива Вачкажец возобновили утром 2 сентября. К тому моменту спасатели нашли тела 17 погибших. Всего на борту Ми-8 находились 22 человека, из них три члена экипажа.

Вертолет потерпел крушение 31 августа на пути в поселок Николаевка в Елизовском районе. Его обломки обнаружили на следующий день в 900 метрах от места, где экипаж в последний раз выходил на связь.

Следком провел проверку и возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Секс после пятидесяти. В чем особенности зрелого удовольствия?

«Аплодировал весь бизнес-класс». Туристы восемь часов не могли улететь из Бодрума в Москву

Пьяный водитель, тайная беременность, белый Fiat. Как погибла принцесса Диана

Danita Delimont Stock Photograph / film

Германия. Мощь, которая превращается в немощь

Fabian Strauch / dpa

Oasis возвращаются, чтобы убить рэп и поп: лучше, чем футбол?

Vuk Valcic

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте