Спасатели не нашли следов пропавших в Карачаево-Черкесии туристок

Спасатели пока не обнаружили следов двух туристок, пропавших в горах Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил начальник поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. М. Дзераева Сергей Мыльников в MAX .

Он отметил, что продвижение спасателей осложнило большое количество снега на маршруте. Поисковые работы ведут сразу на нескольких участках, объединив направления со стороны Теберды и Архыза, однако обследование территории пока не дало результатов.

«У нас есть информация, что группа, которая вышла со стороны Теберды из Карачаевского района, прошла уже два перевала, очень много снега, следов никаких не обнаружено. Та группа, которая у нас работает из Архыза — восемь человек, вышли на Архызское седло, там обследовали все — тоже следов никаких нет», — уточнил Мыльников.

По данным МЧС, поиски начались после обращения родителей пропавших. Маршрут туристок был зарегистрирован в ведомстве.

Ранее подруга девушек рассказала 360.ru, что незадолго до исчезновения они записали несколько видео и позвонили близким по спутниковому телефону.