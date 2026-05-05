Пропавшие в горах КЧР туристки записали последнее видео перед исчезновением

Туристки из Астраханской области, пропавшие в горах Карачаево-Черкесии, перед исчезновением записали видео с маршрута и успели связаться с близкими по спутниковому телефону. Об этом 360.ru рассказала подруга девушек.

В еще одном ролике слышен разговор девушек с сотрудниками МЧС. Они подтверждают, что знают о погодных условиях, благодарят спасателей и продолжают восхождение.

На другом видео одна из туристок поделилась тем, что окружающие предлагали им отложить поход.

«Мы нашли, куда мы пойдем! Вон туда!» — сказали они.

На последних кадрах две путешественницы показали заснеженные горы и с хорошим настроением рассказали о планах продолжить путь.

Подруга пропавших рассказала, что связь с ними стала нестабильной практически сразу после выхода на маршрут.

«Как только они вышли в горы, у них в этот же день и пропала связь, не то чтобы пропала, просто, естественно, там глушь, там нет ее», — объяснила она.

По словам девушки, последний разговор состоялся накануне.

«Последний раз они звонили вчера со спутникового телефона, который дал отец. Они сказали, что не могут спуститься из-за погодных условий», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Подруга призвала не делать поспешных выводов. Она уточнила, что у девушек есть вода и еда, и они хорошо подготовлены. Близкие уверены, что туристки не могут спуститься из-за погоды, а не из-за того, что потерялись. Кроме того, свой маршрут они заранее зарегистрировали.

В МЧС сообщили, что утром на поиски вышли 15 спасателей. Региональный СК начал процессуальную проверку по факту исчезновения девушек.