Спасатели нашли тело четвертого пропавшего на Мунку-Сардык туриста

Спасатели обнаружили тело четвертого альпиниста, погибшего на склоне Мунку-Сардык из-за схода лавины. Об этом сообщило агентство ГО и ЧС Бурятии.

Тело мужчины 1985 года рождения нашли в 15:20, вечером его эвакуировали до памятника Виталию Тихонову.

Во время поисковых работ специалисты обследовали 100 квадратных метров территории. В операции участвовали восемь спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и пять сотрудников Иркутской ПСС.

«Несмотря на планировавшуюся ранее остановку на ночлег в 10 километрах от базового лагеря, было принято решение продолжить транспортировку», — отметило агентство.

Тело погибшего альпиниста передели правоохранителям в 23:30.

Снежная лавина накрыла 24 апреля группу туристов из семи человек на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык. Три человека получили травмы, еще трое погибли. Восхождение совершали опытные спортсмены, у которых была вся необходимая экипировка.