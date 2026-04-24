Снежная лавина накрыла четырех туристов в горах Бурятии

Спасатели Бурятии выехали в горы для спасения попавших под лавину туристов

В Бурятии под снежной массой после схода лавины остались четверо туристов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета региона.

Происшествие случилось 24 апреля на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык. Незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции.

«На одном из перевалов на них сошла снежная масса. Трое туристов находились в стороне от схода. Они получили повреждения, но смогли по рации сообщить о происшествии. Остальные члены группы, предположительно, остаются под снежной массой», — сообщили в пресс-службе.

Спасатели МЧС уже выдвинулись к месту происшествия со всем необходимым оборудованием.

Рядом уже находятся следователи: они проверяют обстоятельства гибели трех туристов в этом же районе. Две женщины и мужчина из другой группы отстали от команды и, предположительно, сорвались с большой высоты или попали под камнепад.