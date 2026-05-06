Спасатели нашли пропавших в горах Карачаево-Черкесии девушек

Спасатели обнаружили в горах Карачаево-Черкесии двух туристок, переставших выходить на связь с 4 мая. Об этом 360.ru сообщила знакомая найденных девушек.

«Девочек нашли, спускают», — сказала она.

Другая знакомая найденных туристок Елена отметила, что тоже слышала про обнаружение пропавших, но точно подтвердить это не может.

«Будем ждать уведомления. Я с их родителями пока не общалась, точно подтвердить не могу», — добавила она.

В пресс-службе МЧС уточнили, что спасатели обнаружили туристок в районе перевала Озерный Архызский. В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает, девушек доставят к населенному пункту Маруха.

В поисковой операции задействовали 30 человек, вертолет Ми-8 МЧС России и девять единиц техники.

Ранее подруга девушек рассказала 360.ru, что незадолго до исчезновения девушки позвонили близким по спутниковому телефону и записали несколько видео. Перед походом они зарегистрировали маршрут в МЧС.