Спасатели нашли лодку и палатку пропавшего якутского рыбака

Спасатели обнаружили на острове в Хангаласском районе лодку и палатку 44-летнего мужчины, который пропал на рыбалке. Об этом сообщила Служба спасения Республики Саха.

Лодку нашли на острове напротив поселка Мохсоголлох. Спасатели продолжают поиски рыбака.

Мужчина 3 июля поссорился с супругой и отправился рыбачить к реке Буотамана на резиновой лодке с мотором. Перед отъездом он предупредил близких, что у него мало бензина. Рыбак исчез и на связь больше не выходил.

На берегу реки возле поселка правоохранители нашли его автомобиль, внутри был мобильный телефон.

«В день поступления информации сотрудники МВД проверили левый берег реки от Мохсоголлоха до села Верхний Бестях, однако мужчину обнаружить не удалось», — отметили в Службе спасения.

Ранее в Магаданской области пропала группа туристов, сплавлявшихся по реке. Позже спасатели обнаружили людей в 30 километрах от места окончания маршрута.