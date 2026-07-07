Пропавшие на сплаве в Магаданской области туристы нашлись

Спасатели нашли туристическую группу, которая исчезла во время сплава по рекам в Магаданской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

«В Магаданской области успешно завершены поиски группы туристов, пропавших на реке Армань», — отметили в ведомстве.

Путешественников обнаружили с вертолета в 30 километрах от места окончания маршрута. Здоровью туристов ничего не угрожает, их доставили в Магадан.

Причиной того, что путешественники не вернулись в конечную точку маршрута, стала перевернутая лодка. Из-за ЧП они лишились возможности подать сигнал бедствия с помощью спутникового телефона.

В пресс-службе уточнили, что быстро организовать поиски и найти людей удалось благодаря предварительной регистрации группы в МЧС. Спасатели имели данные о маршруте и составе группы, что позволило правильно определить район поиска.

Туристы пропали в Магаданской области 6 июля, они сплавлялись по рекам Иганджа и Армань. В их поисках задействовали в том числе беспилотную авиацию.