Спасатели нашли двух пропавших после схода лавины туристов в горах Сочи

Двоих сноубордистов, застрявших в горах Сочи из-за схода лавины, нашли. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Спасатели вывели фрирайдеров в безопасное место и передали врачам горнолыжного курорта», — написали в ведомстве.

Поиски осложнил крутой рельеф и высокая лавинная опасность. Сотрудники МЧС шли пешком к застрявшим туристам, они находились далеко от оборудованных трасс курорта.

После схода лавины сноубордисты связались с дежурными МЧС и сообщили, где находятся. Они отметили, что в их компании был третий человек, но он перестал выходить на связь. Один из мужчин заявил, что видел, как лыжника снесло снегом.

Ранее снежная лавина объемом 1,4 тысячи кубометров сошла на трассу в Дагестане. Обошлось без пострадавших. За день до этого в горных районах республики закрыли несколько автодорог, в том числе Генухский и Харибский перевалы.