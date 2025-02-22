Снежная лавина сошла на трассу в Дагестане

Лавина обрушилась на дорогу Сониорта — Гораколоб в Дагестане

Лавина объемом 1,4 тысячи кубометров сошла на дорогу в Тляратинском районе Дагестана. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МЧС региона.

ЧП произошло 21 февраля в 13:30 на участке трассы Сониорта — Гораколоб. Обошлось без пострадавших. Предположительно, работы по уборке снега завершатся сегодня утром.

За день до этого в горных районах Дагестана из-за угрозы лавин и метелей закрыли несколько автомобильных дорог, в том числе Генухский и Харибский перевалы.

В связи с прерыванием транспортного сообщения с 14 населенными пунктами в Тляратинском районе руководитель ГКУ «Дагестанавтодор» Рустам Закариев провел оперативное совещание. Он поручил усилить меры для расчистки дорог.

На совещании также отметили, что время интенсивных снегопадов на участке трассы Тлярата — Камилух регулярно происходит сход лавин.