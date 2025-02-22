Снежная лавина сошла на трассу в Дагестане

В связи с прерыванием транспортного сообщения с 14 населенными пунктами в Тляратинском районе руководитель ГКУ «Дагестанавтодор» Рустам Закариев провел оперативное совещание. Он поручил усилить меры для расчистки дорог.
На совещании также отметили, что время интенсивных снегопадов на участке трассы Тлярата — Камилух регулярно происходит сход лавин.
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