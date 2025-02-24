Спасатели выехали на поиски туриста после схода лавины в горах Сочи

МЧС: турист перестал выходит на связь после схода лавины в горах Сочи

Катавшийся на необорудованных склонах горы Аибги турист перестал выходить на связь после схода снежной лавины. На поиски пропавшего отправились спасатели, сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что сход снежной массы произошел на южном склоне горы. Находившиеся на месте два туриста выбрались самостоятельно и добрались до курорта «Роза Хутор».

Они сообщили, что третий участник компании перестал выходить на связь после схода лавины. На поиски пропавшего выдвинулись сотрудники МЧС, спасатели горнолыжного курорта и службы «Кубань-СПАС».

О лавинной опасности в горах Сочи пресс-служба регионального главка МЧС сообщила в конце прошлой недели на фоне обильных снегопадов, которые обрушились на муниципалитет. Местным жителям и гостям курорта посоветовали принять все меры предосторожности при походе в горы, а водителям рекомендовали отказаться от поездок на машинах без зимней резины.