Спасатели локализовали пожар в забайкальском СНТ | 360°

01 мая 2024, 13:10
Спасатели локализовали пожар в забайкальском СНТ
Крупный пожар в садовом некоммерческом товариществе Забайкалья локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Предварительно, площадь составила 1200 квадратных метров», — уточнили в министерстве.
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Как стало известно ранее, огонь охватил 30 строений в СНТ Читинского района и перешел на лесной массив. На месте происшествия работают 86 специалистов на 24 спецмашинах. Причина возгорания пока неизвестна.
Ранее мощный пожар произошел в Бурятии. Горели сухостой и 17 участков с постройками, пламя охватило 16 800 квадратных метров. Причиной возгорания могло стать воспламенение мусора, попавшего на линии электропередачи и упавшего в сухую траву.
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