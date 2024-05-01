Мощный пожар произошел в забайкальском СНТ | 360°

Происшествия 01 мая 2024, 11:55 Мощный пожар произошел в забайкальском СНТ МЧС: около 30 дачных строений вспыхнули в СНТ Забайкалья, огонь перешел на лес

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Мощный пожар начался в Забайкалье. В пресс-службе МЧС России сообщили, что в Читинском районе 1 мая загорелось садовое некоммерческое товарищество.

«Предварительно, огонь охватил 30 строений. Пожар перешел на лесной массив», — уточнили в министерстве.

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На месте происшествия работают 86 специалистов на 24 спецмашинах. Пресс-служба МЧС опубликовала видео пожара. На записи видно, что огромные языки пламени охватили дома, в небо поднимаются густые облака дыма.

Накануне, 30 апреля, спасатели потушили пожар на территории Белоомутского лесничества в Подмосковье. Из-за сильного ветра огонь охватил более трех с половиной гектаров земли. По предварительным данным, огонь вспыхнул по вине человека. Специалистам потребовалось около четырех часов, чтобы потушить низовое горение.