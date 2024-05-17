Спасатели локализовали открытое горение рядом с аэропортом в Минводах | 360°

Происшествия 17 мая 2024, 16:24 Спасатели локализовали открытое горение рядом с аэропортом в Минводах МЧС: огнеборцы локализовали пожар на стоянке перед аэропортом Минвод

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Сотрудники МЧС локализовали пожар, вспыхнувший на территории недостроенной автомобильной стоянки перед аэропортом Минеральных Вод. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Площадь возгорания составляет порядка 150 квадратных метров. По информации МЧС, горит кровля двухэтажного здания. Для тушения пожара задействовали 55 специалистов и 10 единиц техники.

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На опубликованных ведомством кадрах видно, что загоревшееся здание находится в процессе строительства. Из-за пожара территорию автостоянки заволокло дымом, который затрудняет видимость.

Ранее пресс-служба аэропорта Минвод подтвердила, что неподалеку от терминала загорелась постройка. Несмотря на ЧП, воздушная гавань работает в прежнем режиме.