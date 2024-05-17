Около терминала аэропорта Минвод вспыхнуло здание | 360°

Важное 17 мая 2024, 15:58 Около терминала аэропорта Минвод вспыхнуло здание Загорелось здание рядом с терминалом аэропорта Минеральных Вод

Читать 360 в

Пожар вспыхнул в здании строящегося временного сооружения на привокзальной площади рядом с аэропортом Минеральных Вод. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Аэропорт продолжил работать в прежнем режиме. Его представители добавили, что воздушная гавань не является собственником загоревшегося здания.

Реклама

Огнеборцы локализовали пожар. По данным РИА «Новости», возгорание произошло во время строительных работ, а затем огонь со строящегося здания перешел на крышу терминала.

Подробности случившегося пресс-служба аэропорта пока не публиковала.

Ранее пожар произошел на НПЗ в Туапсе после падения беспилотника. Спасатели оперативно потушили огонь, в результате возгорания никто не пострадал.