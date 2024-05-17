Около терминала аэропорта Минвод вспыхнуло здание | 360°

17 мая 2024, 15:58
Около терминала аэропорта Минвод вспыхнуло здание
Загорелось здание рядом с терминалом аэропорта Минеральных Вод
Пожар вспыхнул в здании строящегося временного сооружения на привокзальной площади рядом с аэропортом Минеральных Вод. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Аэропорт продолжил работать в прежнем режиме. Его представители добавили, что воздушная гавань не является собственником загоревшегося здания.
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Огнеборцы локализовали пожар. По данным РИА «Новости», возгорание произошло во время строительных работ, а затем огонь со строящегося здания перешел на крышу терминала.
Подробности случившегося пресс-служба аэропорта пока не публиковала.
Ранее пожар произошел на НПЗ в Туапсе после падения беспилотника. Спасатели оперативно потушили огонь, в результате возгорания никто не пострадал.
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