Спасатели локализовали крупный пожар в Рязанской области

Огнеборцы локализовали пожар в административном здании, расположенном на Комсомольской улице в городе Рыбном. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Для ликвидации ЧП в Рязанской области задействовали 50 пожарных и 15 единиц техники. По данным МЧС, горит кровля здания на 300 квадратных метрах.

Спасатели эвакуировали 10 человек. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Ранее огнеборцы ликвидировали открытое горение на складе макулатуры в Ростове-на-Дону. Площадь пожара увеличилась сначала до до 1,5 тысячи квадратных метров, а затем до 1,8 тысячи «квадратов». Из-за пламени в здании частично рухнула кровля.

Пожарные локализовали возгорание. В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП. На кадрах видно, что идущие от горящего склада клубы дыма накрывают город. Тушением пожара занимаются 45 спасателей и 13 единиц техники. Причины возгорания пока неизвестны, информация о пострадавших не поступала.