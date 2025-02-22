Появились кадры с места крупного пожара в Ростове-на-Дону
Крупный пожар на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону очевидцы сняли на фото и видео. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.
На записи видно, что огромные клубы дыма накрывают город. На месте ЧП работают 45 специалистов и 13 единиц техники.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России, возгорание удалось локализовать. Огонь успел охватить до 1 800 «квадратов», в здании частично обрушила кровля.
Причины возгорания пока неизвестны. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее пожар начался на складе с подушками и матрасами в Челябинске. Огонь охватил 50 квадратных метров помещения. На месте происшествия работали 16 спасателей и четыре единицы техники.
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