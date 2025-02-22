Открытое горение на пожаре в Ростове-на-Дону ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Открытое горение на пожаре в Ростове ликвидировано», — сообщили в МЧС.
Склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону на 1,5 тысячи квадратных метров. Позже площадь возгорания увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров, и в здании частично обрушилась кровля. Пожар удалось локализовать.
Ранее 360.ru публиковал кадры с места происшествия. Причины возгорания пока неизвестны. Информация о пострадавших не поступала. На месте ЧП работают 45 спасателей.
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