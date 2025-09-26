Спасатели ликвидировали пожар на Афипском НПЗ после падения обломков дрона

Спасатели устранили пожар на Афипском НПЗ, возникший из-за падения обломков сбитого украинского беспилотника. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Огнеборцы ликвидировали пламя, охватившее площадь в 30 квадратных метров. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы.

Обломки дрона рухнули на одну из установок ночью на 26 сентября. Обошлось без пострадавших.

Ранее стало известно, что средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 55 дронов ВСУ в небе над российскими регионами. Больше всего беспилотников сбили над Азовским морем — 20, еще по 14 ликвидировали над Ростовской областью и Крымом.