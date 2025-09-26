Сегодня 08:29 Спасатели ликвидировали пожар на Афипском НПЗ после падения обломков дрона Фото: РИА «Новости»
Спасатели устранили пожар на Афипском НПЗ, возникший из-за падения обломков сбитого украинского беспилотника. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в
Telegram-канале.
Огнеборцы ликвидировали пламя, охватившее площадь в 30 квадратных метров. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы.
Обломки дрона рухнули
на одну из установок ночью на 26 сентября. Обошлось без пострадавших.
Ранее стало известно, что средства ПВО
