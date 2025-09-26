Средства ПВО за ночь уничтожили 55 дронов ВСУ над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 55 беспилотников Украины над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего беспилотников сбили над Азовским морем — 20, еще по 14 ликвидировали над Ростовской областью и Крымом, три — над Краснодарским краем, по одному — над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.

Вчера днем губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинский дрон попытался атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове. Обломки БПЛА при падении зацепили одно из строений. Из-за этого здание посекло осколками. В результате происшествия никто не пострадал. Курская АЭС-2 продолжила работать в обычном режиме.