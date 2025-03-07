Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе в Сходне

Огнеборцы потушили пожар на складе паллетов в микрорайоне Сходня в Химках. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь распространился на площади 1,6 тысячи квадратных метров, кровля рухнула на 800 «квадратах». Тушением пожара занимались 49 спасателей и 15 единиц техники. Обошлось без пострадавших. В МЧС сообщили, что пламя быстро охватило большую территорию склада из-за высокой пожарной нагрузки внутри.

В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП.

Ранее пожар вспыхнул в одной из квартир многоэтажного дома в Черемушках, на Перекопской улице. Огонь разгорелся из-за того, как хозяйка жилплощади делала обработку парафином на кухонной плите.

В результате загорелась оконная рама, площадь возгорания составила половину квадратного метра. Пожар оперативно потушили, но хозяйка квартиры получила ожоги рук.