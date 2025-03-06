Квартира загорелась на юге Москвы

Пожар начался в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
Огонь вспыхнул в доме в Черемушках, на Перекопской улице. По данным собеседника редакции, хозяйка квартиры делала обработку парафином на плите, это и привело к возгоранию.
Пламя быстро перекинулось на оконную раму. Площадь пожара составила половину квадратного метра. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.
При пожаре пострадавшая получила ожог рук.
Ранее пожар также произошел в квартире на юге Москвы. Спасатели начали эвакуировать жильцов, в одной из комнат сотрудники экстренных служб нашли труп.
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