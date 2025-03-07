В горящем в Сходне складе с палетами обрушилась кровля на 800 «квадратах»

В городе Химки в микрорайоне Сходня на улице Некрасова загорелся склад. Об этом 360.ru сообщили в МЧС по Московской области.
По данным спасателей. на складе загорелись палеты. Огнеборцы локализовали пожар на площади в 1600 квадратных метров. В результате возгорания на складе обрушилась кровля на площади в 800 «квадратов».
Как сообщили в МЧС, быстрому распространению огня поспособствовала высокая пожарная нагрузка внутри склада.
При тушении пожара задействованы 49 пожарных и 15 единиц техники.
Ранее спасатели потушили крупный пожар в торговом центре в поселке Разумное Белгородской области. Площадь возгорания составила около 750 квадратных метров.
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Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе в Сходне
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