В горящем в Сходне складе с палетами обрушилась кровля на 800 «квадратах»

МЧС: в микрорайоне Сходня загорелся склад с палетами на площади 1600 кв. метров

В городе Химки в микрорайоне Сходня на улице Некрасова загорелся склад. Об этом 360.ru сообщили в МЧС по Московской области.

По данным спасателей. на складе загорелись палеты. Огнеборцы локализовали пожар на площади в 1600 квадратных метров. В результате возгорания на складе обрушилась кровля на площади в 800 «квадратов».

Как сообщили в МЧС, быстрому распространению огня поспособствовала высокая пожарная нагрузка внутри склада.

При тушении пожара задействованы 49 пожарных и 15 единиц техники.

Ранее спасатели потушили крупный пожар в торговом центре в поселке Разумное Белгородской области. Площадь возгорания составила около 750 квадратных метров.