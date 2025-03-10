Спасатели ликвидировали крупный пожар на рынке в Омске

В Омске на 1-й Путевой улице на рынке загорелись контейнеры со строительными материалами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

К ликвидации возгорания привлекли 44 специалиста и 11 единиц спецтехники. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Пожар удалось локализовать на площади 1350 квадратных метров в 07:01 по московскому времени. Открытое горение ликвидировали к 07:38.

Ранее спасатели ликвидировали крупный пожар на складе паллетов в Сходне. Пламя охватило площадь в 1,6 тысячи квадратных метров, рухнула кровля.

Также пожар произошел на производственном объекте в Санкт-Петербурге. Огонь распространился на два здания в Приморском районе.