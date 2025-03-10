Спасатели ликвидировали крупный пожар на рынке в Омске
В Омске на 1-й Путевой улице на рынке загорелись контейнеры со строительными материалами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
К ликвидации возгорания привлекли 44 специалиста и 11 единиц спецтехники. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Пожар удалось локализовать на площади 1350 квадратных метров в 07:01 по московскому времени. Открытое горение ликвидировали к 07:38.
Ранее спасатели ликвидировали крупный пожар на складе паллетов в Сходне. Пламя охватило площадь в 1,6 тысячи квадратных метров, рухнула кровля.
Также пожар произошел на производственном объекте в Санкт-Петербурге. Огонь распространился на два здания в Приморском районе.
Подмосковные специалисты устранили 19 коммунальных аварий в ДНР за неделю
Глава Чехова поздравил с 8 Марта участниц клуба «Активное долголетие»
Конкурс на лучшего почтальона проведут в Подмосковье
«Три-четыре человека лежало». Место страшного ДТП на остановке в Казани сняли на видео
Концерт к Международному женскому дню прошел в Наро-Фоминске
Автомобиль влетел в остановку с людьми в Казани. Пострадали 11 человек
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте