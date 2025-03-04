Появилось видео с крупным пожаром на производственном объекте в Петербурге

Крупный пожар вспыхнул в двух зданиях в Приморском районе Санкт-Петербурга. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что пожар разгорелся на объекте рядом с указателем «Конная Лахта».

«Пожарных машин было около 10 штук. Сгорело два здания, очень быстро, примерно за час», — рассказала 360.ru очевидица ЧП.

По данным МЧС, загорелось производственное здание на 3500 «квадратах». На место пожара прибыли 40 спасателей и девять единиц техники.

В ведомстве отметили, что в результате ЧП никто не пострадал. Позже пул МЧС сообщил 360.ru, что огнеборцы локализовали пожар на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

Ранее огонь вспыхнул в здании института на Красноказарменной улице на юге-востоке Москвы. Причиной пожара могла стать лопнувшая в одной из аудиторий лампочка. Информация о пострадавших не поступала.