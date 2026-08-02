Спасатели КБР нашли тело пропавшей петербурженки в реке

В Кабардино-Балкарии спасатели обнаружили тело 65-летней туристки из Санкт-Петербурга в реке Баксан. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

«По состоянию на 13:35 01 августа 2026 года спасатели МЧС России обнаружили тело 65-летней женщины в реке Баксан. Напомним, женщина пропала 25 июля 2026 в ущелье Адыр-Су», — уточнили в ведомстве.

Поисково-спасательная операция велась каждый день. Тело погибшей эвакуировали и передали правоохранителям.

В поисках пропавшей туристки участвовали 11 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

Ранее в СК России сообщили, что петербурженка прибыла в ущелье в составе туристической группы. После этого она самостоятельно отправилась на прогулку вдоль горной реки и пропала.