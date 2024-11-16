Тело погибшего обнаружили в шахте «Таштагольская»

В шахте «Таштагольская» обнаружили тело горняка, сообщила пресс-служба МЧС России. Спасатели разобрали уже 10 кубометров породы, чтобы поднять его на поверхность.
«Специалисты устанавливают пневмодомкрат для поднятия плит, чтобы извлечь погибшего из-под завала», — уточнили в министерстве.
Ранее в шахте произошло обрушение кровли. С места ЧП эвакуировались 183 человека, но один шахтер остался под завалами. К его поискам подключили 25 спасателей, однако работы пришлось приостановить из-за повторного горного удара. В результате этого ЧП никто не пострадал.
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