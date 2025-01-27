Спасатели достали упавшего в колодец пенсионера в ЛНР

Раздвижная лестница и веревки понадобились спасателям в городе Стаханове в Луганской Народной Республике, чтобы достать из 11-метрового колодца упавшего на дно пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Прибывшие на место спасатели оперативно развернули трехколенную лестницу и при помощи веревки подняли пострадавшего на поверхность, где передали врачам.

При каких обстоятельствах 67-летний мужчина упал в яму, в ведомстве не уточнили.

В начале декабря прошлого года упавший в яму с водой ученик школы Благовещенска больше часа не мог выбраться на поверхность, пока на помощь к нему не пришли прохожие.

Отец пострадавшего мальчика в комментарии 360.ru рассказал, что сын провалился в старую ливневку, которую припорошило снегом. По какой причине власти города не закопали яму раньше, ему непонятно.

Историей заинтересовались в областном главке СК и начали проверку для подтверждения халатности со стороны городских чиновников.