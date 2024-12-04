Школьник в Благовещенске 45 минут простоял в яме с ледяной водой

В Благовещенске школьник провалился в яму с ледяной водой и провел там 45 минут

Ребенок провалился под лед по пути в школу в Благовещенске и почти час не мог выбраться из ямы. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash .

Только через 45 минут его заметили прохожие и помогли подняться. Как мальчик себя чувствует, не сообщается.

Следственный комитет проводит проверку по статье о халатности, устанавливает личность пострадавшего и оценивает действия городских властей.

Накануне на востоке Москвы из пруда достали тело мужчины, решившего пройти по тонкому льду, но провалившегося и утонувшего. Предположительно, он со знакомым решил срезать дорогу, но лед не выдержал их веса. Знакомый сумел выжить, спасатели помогли ему выбраться и передали медикам.