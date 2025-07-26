Спасатели МЧС достали седьмое тело из-под завалов жилого дома в Саратове, обрушившегося после взрыва бытового газа Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации канала, под бетонными плитами могут оставаться еще четыре человека, в том числе и ребенок. Все они числятся пропавшими без вести. В поиске людей задействовали кинологические службы.
Накануне из-за взрыва газовоздушной смеси частично обрушился один из пяти подъездов жилой 10-этажки. МЧС сообщили о 16 пострадавших и четырех пропавших без вести. На тот момент было известно о шести погибших, включая ребенка.
Жителей разрушенного дома разместили в пункте временного пребывания, там для них организовали все необходимые условия. В аварийно-спасательных работах задействовали более 400 специалистов и 114 единиц техники.
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Спасатели достали седьмое тело из-под завалов дома в Саратове
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