Спасатели достали седьмое тело из-под завалов дома в Саратове

Спасатели МЧС достали седьмое тело из-под завалов жилого дома в Саратове, обрушившегося после взрыва бытового газа Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации канала, под бетонными плитами могут оставаться еще четыре человека, в том числе и ребенок. Все они числятся пропавшими без вести. В поиске людей задействовали кинологические службы.

Накануне из-за взрыва газовоздушной смеси частично обрушился один из пяти подъездов жилой 10-этажки. МЧС сообщили о 16 пострадавших и четырех пропавших без вести. На тот момент было известно о шести погибших, включая ребенка.

Жителей разрушенного дома разместили в пункте временного пребывания, там для них организовали все необходимые условия. В аварийно-спасательных работах задействовали более 400 специалистов и 114 единиц техники.