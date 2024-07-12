Спасатели добрались до места крушения Superjet в Подмосковье

Гречищев: спасатели прибыли на место падения самолета Superjet в Подмосковье

Telegram-канал главы городского округа Коломна
Фото: Telegram-канал главы городского округа Коломна

В результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье погибли три члена экипажа, жертв среди населения нет. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

По его словам, спасатели добрались до места падения самолета.

Лайнер упал в лесном массиве около деревни Большое Карасево. Причины происшествия выясняются.

«Прошу жителей сохранять спокойствие», — призвал Гречищев.

Очевидец крушения самолета рассказал 360.ru, что Sukhoi Superjet перед падением издавал громкий звук и от борта шел черный дым.

Лайнер потерпел крушение днем 12 июля, пилоты отвели борт как можно дальше от жилых районов.

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