Спасатель выдвинул самую оптимистичную версию исчезновения Усольцевых

Семья Усольцевых могла специально скрыться в тайге от людских глаз, как в прошлом это делали старообрядцы. В этом случае они живы, сообщил aif.ru спасатель, преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

Он допустил, что Усольцевы живы и здоровы, но намеренно не выходят на связь. По какой-то причине они не хотят быть найденными.

«Вспомните историю старообрядцев, которые уходили в Сибирь, в тайгу. Но почему о них никто не знал? Потому что они прежде всего сами хотели, чтобы о них забыли. Вот я думаю, что вот это самая такая прекрасная версия», — сказал спасатель.

Киселев отверг версию о том, что они спрятались в пещере или сторожке. В этом случае Усольцевых уже нашли бы.

Сергей, Ирина и пятилетняя Арина с собакой исчезли почти месяц назад во время похода к скале Буратинка в Красноярском крае. Последний раз их видели 28 сентября. Недалеко от этого места пропал без вести еще один человек.