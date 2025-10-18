18 октября 2025 18:54 Сбежали за границу? Появилась новая версия бесследного исчезновения семьи Усольцевых 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

Семья Усольцевых, загадочно исчезнувшая во время прогулки по тайге Красноярского края, могла сбежать за границу. Например, в Монголию. Эта версия кажется правдоподобной, ведь тела или какие-либо улики так и не были найдены. А до границы от места «пропажи» — 900 километров.

Предположения о том, что семья могла уехать из России, в беседе с News.ru высказал блогер Александр Андрюшенков.

Если речь идет о версии с иностранцами, то они могли спланировать побег Усольцевых. Сергей очень хорошо знал эту местность, мог пойти по туристической тропе, а потом свернуть с нее и через лес выйти к ближайшей дороге. А там они сели бы в подготовленную заранее машину и уехали бы. Пересекли бы, например, границу с Монголией, которая находится в 800–900 километрах оттуда. Как раз их первые два дня никто не искал. Вполне успели бы. Александр Андрюшенков

Что случилось с семьей Усольцевых В конце сентября в Красноярском крае бесследно пропала семья Усольцевых: Ирина, Виктор и их пятилетняя дочь. Они пошли по туристической тропе вместе с собакой. Следователи нашли машину семьи, но не обнаружили никаких следов трагедии. Известно, что Усольцевы не планировали длительный поход и не взяли с собой специальное снаряжение. Поиски продолжаются. Рассматриваются все возможные версии: от нападения диких животных до убийства или даже инсценировки исчезновения. Физиогномист Олег Воеводин изучил последнее видео 48-летней Ирины и отметил его странности. Пропавшая на видео выглядела уставшей и рассеянной, рассказал он aif.ru.

В последнее время заметна рассеянность внимания: берется за многое сразу, включает режим многозадачности, но не всегда доводит начатое до конца. Живет эмоциями, умеет радоваться по-настоящему — ярко, от души. На последнем видео видно, что она держит усталость в себе. Олег Воеводин физиогномист

Бывший следователь по особо важным делам Дмитрий Мордвинцев уверен, что семья тщательно подготовилась к походу и точно знала, куда направляется. По его мнению, Усольцевы — опытные туристы, они не могли совершить случайную ошибку, особенно с маленьким ребенком. Однако семья отправилась в путь по маршруту «Минская петля» без экскурсионной группы и взяла с собой только один телефон без запасного питания. Это нехарактерно для подготовленных путешественников. Эксперт предположил, что телефон мог понадобиться не для связи, а чтобы активировать новую сим-карту за границей. «Даже я, турист не самый опытный, понимаю, что в такой поход необходимо взять с собой средства, чтобы сохранить жизнь. Однако телефон Сергея, судя по зарегистрированному сигналу, был на трассе. Это вызывает у меня вопросы», — сообщил Мордвинцев aif.ru. Эксперт считает, что версия о побеге объясняет и другие странности, такие как оставленные паспорта и ценные вещи. Эта легенда обеспечила бы им идеальное алиби на случай задержания на границе. Они могли бы сказать, что просто заблудились, а документы забыли в машине.

Мордвинцев убежден, что Усольцевы сбежали из-за своих деловых и семейных связей в США. Сергей успешно вел строительный бизнес и активно участвовал в образовательных программах по обмену с американскими городами. Бывший следователь предположил, что угрозы или сложности с легальным выездом могли заставить семью инсценировать исчезновение. Он не исключил, что у Усольцевых мог быть второй комплект документов и заранее подготовленный маршрут для выезда за границу. Это позволило бы запутать поисковиков.

Моя версия — побег, и точка. Дмитрий Мордвинцев бывший следователь по особо важным делам

Сын пропавших, 26-летний Даниил Баталов, отметил, что его родители — люди активные, увлеченные, с тягой к авантюрам. Они иногда уезжали на пару дней, иногда — на неделю или дольше, сообщило издание «Свободная пресса». Мать упомянула в разговоре, что они собираются на «Минскую петлю». Это живописная, но не очень популярная туристическая тропа. Она попросила не путать ее с «Манской петлей». Когда Даниил вернулся в квартиру родителей в Сосновоборске, его охватило странное ощущение. Все выглядело так, будто хозяева вот-вот вернутся: чисто, уютно, по-домашнему. Но именно эта привычная обстановка вызвала у него тревогу. «Квартира, как всегда, в идеальном порядке. Родители у меня очень аккуратные. Я сразу понял: они не уезжали надолго. Кота оставили в доме — и еды у него почти не было. Воды было чуть больше, но все равно на день-два», — отметил он.

У семьи Усольцевых был еще один участник похода — их корги по кличке Лада. Даниил считает, что собака могла стать причиной трагедии.

Ладе уже 12 лет, но она как щенок — может внезапно сорваться, побежать за птицей или белкой. Она легко может отстать или потеряться. Я уверен, что, скорее всего, она убежала, а родители пошли искать. А потом все пошло не так. Даниил

Даниил рассказал, что в районе «Минской петли» в те дни резко изменилась погода. Туман сгущался, ветер усиливался, и мог начаться дождь. Такая обстановка опасна даже для опытных туристов, особенно если ты отвлечен, беспокоишься за питомца и уходишь с тропы. Одного повода достаточно, чтобы потерять ориентир.

«Закопаем, и никто не найдет»: версии пропажи семьи Усольцевых Еще одна версия — криминал. Туристка Алина шла по той же тропе, где позже исчезли Усольцевы. Это было незадолго до их пропажи. Алина чуть не погибла. Теперь, после трагедии с семьей, она с содроганием вспоминает тот день. Девушки шли, наслаждаясь природой. Вокруг не было ни души — ни людей, ни зверей. Они с сестрой не ожидали опасности. Вдруг перед ними появились вооруженные люди, сообщил aif.ru. «Это были браконьеры, причем местные. Мы их нечаянно спалили. Они стали стрелять в воздух и сказали, чтобы мы убирались отсюда. Что здесь тайга, медведь — хозяин, закопаем, и никто не найдет. Спишут на медведей. А мы пешком шли с Кутурчина, и вокруг никого, и они пьяные, и глаза безумные», — рассказала Алина. Друзья Усольцевых тоже отрицают версию спланированного исчезновения семьи, организованного Сергеем. Напротив, все, кто его знал, считают, что он был настоящим патриотом России. Большинство убеждено, что семью постигла криминальная участь. В тех местах скрываются не только браконьеры, но и беглые преступники.