Тайга забрала и его жизнь? Рядом с местом пропажи Усольцевых исчез еще один человек
Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае еще 28 сентября, пока так и не принесли никаких результатов. Сергей, его жена, дочь и собака корги словно испарились в тайге. Вокруг расследования уже построили не одну конспирологическую теорию. И вот накануне оказалось, что недалеко от места пропажи людей бесследно исчез еще один человек, что еще сильнее подогрело интерес к мистической версии случившегося.
Таинственная пропажа рыбака: был там же, где Усольцевы
О том, что примерно в 10 километрах от места пропажи Усольцевых исчез еще один человек, узнал Shot. По информации канала, мужчина шел на рыбалку и внезапно перестал выходить на связь. Его ищут уже более пяти дней.
Известно, что исчезнувшего зовут Станислав. Ему 54 года. В минувшую субботу, 18 октября, он доехал до станции Кой в Партизанском районе, взял лодку и продукты. Обратно хотел вернуться на следующий день, но обещание по непонятной причине не сдержал. Близкие пытались до него дозвониться, но он не брал трубку. Тогда семья обратилась за помощью в экстренные службы.
За эти дни спасатели успели прочесать около 15 километров близ реки Мана. На берегу нашли лодку Станислава, но больше ни одной зацепки не было, поделился источник Shot.
Почему пропали Усольцевы
Продолжаются и поиски семьи Усольцевых. К ним привлекли уже более полутора тысяч человек. Это и неравнодушные местные жители, волонтеры, спасатели, и сотрудники полиции.
Последний раз сигнал их телефонов зафиксировали возле горы Алат в семи километрах от поселка Кутурчин. Обнаружить следы пытались с помощью беспилотников, но безрезультатно.
Случившееся без преувеличения шокировало многих россиян. Вокруг пропажи семьи начали строить самые разные, в том числе и мистические теории.
На этой неделе появилась версия о том, что они могли попасть в общину к старообрядцам либо стать жертвами сектантов. Не исключали и сценарий с инсценировкой пропажи: мол, Сергей все спланировал, потому что ему нужно было скрыться из-за проблем с бизнесом.
По другой гипотезе, Усольцев вообще оказался иностранным шпионом и ему помогли скрыться. А путешествие в тайгу было просто прикрытием.
Согласно изначальному плану, Сергей вместе с семьей собирался пройти по так называемой Минской петле к скале Буратинка. Жена Ирина активно рассказывала в соцсетях о том, что они собираются в тайгу, и очень ждала эту поездку.
По прибытии в Кутурчин, несмотря на снегопад, семейство отправились в поход. Причем теплых вещей у них с собой не было, что странно, ведь Сергей был опытным походником.
Позже Skoda Усольцевых обнаружили перед выходом на туристическую тропу в Кутурчине. Внутри нашли женскую сумку, обувь и детскую игрушку.
Местные жители предполагали, что на семью напали дикие звери: в районе поисков видели волков и медведей. Но волонтеры, прошерстившие весь лес, не нашли человеческих останков. Другой вероятной причиной пропажи все еще считают сложные погодные условия.
Когда температура упала ниже нуля, в этом районе образовался густой туман, из-за которого Усольцевы могли заблудиться. Старший сын Ирины Даниил также не исключил, что семья могла потерять корги, отправиться искать его и в итоге заблудиться.
В первой половине октября в доме Усольцевых провели обыск, писал RT. Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что никаких следов, которые указывали бы на то, что семья собиралась бежать, не нашли, все ценные вещи тоже были на месте.
Российские паспорта Ирины и Сергея нашли в их иномарке. Пока версию о криминальном следе следователи не рассматривают, подчеркнул он.