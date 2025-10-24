Сегодня 17:31 Тайга забрала и его жизнь? Рядом с местом пропажи Усольцевых исчез еще один человек 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае еще 28 сентября, пока так и не принесли никаких результатов. Сергей, его жена, дочь и собака корги словно испарились в тайге. Вокруг расследования уже построили не одну конспирологическую теорию. И вот накануне оказалось, что недалеко от места пропажи людей бесследно исчез еще один человек, что еще сильнее подогрело интерес к мистической версии случившегося.

Таинственная пропажа рыбака: был там же, где Усольцевы О том, что примерно в 10 километрах от места пропажи Усольцевых исчез еще один человек, узнал Shot. По информации канала, мужчина шел на рыбалку и внезапно перестал выходить на связь. Его ищут уже более пяти дней. Известно, что исчезнувшего зовут Станислав. Ему 54 года. В минувшую субботу, 18 октября, он доехал до станции Кой в Партизанском районе, взял лодку и продукты. Обратно хотел вернуться на следующий день, но обещание по непонятной причине не сдержал. Близкие пытались до него дозвониться, но он не брал трубку. Тогда семья обратилась за помощью в экстренные службы. За эти дни спасатели успели прочесать около 15 километров близ реки Мана. На берегу нашли лодку Станислава, но больше ни одной зацепки не было, поделился источник Shot.

Фото: РИА «Новости»

Почему пропали Усольцевы Продолжаются и поиски семьи Усольцевых. К ним привлекли уже более полутора тысяч человек. Это и неравнодушные местные жители, волонтеры, спасатели, и сотрудники полиции. Последний раз сигнал их телефонов зафиксировали возле горы Алат в семи километрах от поселка Кутурчин. Обнаружить следы пытались с помощью беспилотников, но безрезультатно. Случившееся без преувеличения шокировало многих россиян. Вокруг пропажи семьи начали строить самые разные, в том числе и мистические теории. На этой неделе появилась версия о том, что они могли попасть в общину к старообрядцам либо стать жертвами сектантов. Не исключали и сценарий с инсценировкой пропажи: мол, Сергей все спланировал, потому что ему нужно было скрыться из-за проблем с бизнесом. По другой гипотезе, Усольцев вообще оказался иностранным шпионом и ему помогли скрыться. А путешествие в тайгу было просто прикрытием.

Фото: Путь в Любовь. Ирина Усольцева / Telegram

Согласно изначальному плану, Сергей вместе с семьей собирался пройти по так называемой Минской петле к скале Буратинка. Жена Ирина активно рассказывала в соцсетях о том, что они собираются в тайгу, и очень ждала эту поездку. По прибытии в Кутурчин, несмотря на снегопад, семейство отправились в поход. Причем теплых вещей у них с собой не было, что странно, ведь Сергей был опытным походником. Позже Skoda Усольцевых обнаружили перед выходом на туристическую тропу в Кутурчине. Внутри нашли женскую сумку, обувь и детскую игрушку. Местные жители предполагали, что на семью напали дикие звери: в районе поисков видели волков и медведей. Но волонтеры, прошерстившие весь лес, не нашли человеческих останков. Другой вероятной причиной пропажи все еще считают сложные погодные условия.

Фото: Путь в Любовь. Ирина Усольцева / Telegram

Когда температура упала ниже нуля, в этом районе образовался густой туман, из-за которого Усольцевы могли заблудиться. Старший сын Ирины Даниил также не исключил, что семья могла потерять корги, отправиться искать его и в итоге заблудиться. В первой половине октября в доме Усольцевых провели обыск, писал RT. Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что никаких следов, которые указывали бы на то, что семья собиралась бежать, не нашли, все ценные вещи тоже были на месте. Российские паспорта Ирины и Сергея нашли в их иномарке. Пока версию о криминальном следе следователи не рассматривают, подчеркнул он.