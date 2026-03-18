Соцучреждения Кубани продолжили работать штатно после атаки БПЛА
Социальные учреждения Краснодарского края работают в штатном режиме. Об этом сообщил оперштаб региона в своем телеграм-канале.
«В образовательных учреждениях региона занятия ведутся согласно утвержденному расписанию. Все медицинские учреждения также работают в соответствии с обычным графиком», — отметили в пресс-службе.
В Краснодаре сохраняется угроза атаки беспилотников.
ВСУ 18 марта устроили массированную атаку дронов на Кубань. Обломки украинских беспилотников повредили несколько объектов. В районе села Варваровка начался пожар на склоне горы. Возгорание локализовали на площади в 1,2 гектара. В работах по тушению задействованы 19 человек и шесть единиц техники.
В этот же день боевики ВСУ атаковали Тахтамукайский район Адыгеи. Двое детей получили осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали.