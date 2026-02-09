Сотрудники сразу двух предприятий в Перми отравились вредными веществами

Сотрудники двух химических предприятий в Перми в январе отравились выбросами вредных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в регионе.

Сотрудники ведомства вместе с Ростехнадзором проводят расследования и, если выявят нарушения законодательства, передадут материалы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

Ранее 10 детей отравились угарным газом в селе в Карабудахкентском районе Дагестана. Пострадавшие жаловались на слабость и тошноту. Позднее министр энергетики республики сообщил, что здание детского сада подключили к газопроводу незаконно и с нарушениями требований безопасности.